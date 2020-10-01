Умяров рассказал, с кем дружит в молодежной сборной России
Хавбек "Спартака" и молодежной сборной России Наиль Умяров назвал своих друзей в национальной команде и раскрыл секреты некоторых из них.
"Лучший друг в молодежной сборной? Назову сразу нескольких. Больше времени мы общаемся с Саней Ломовицким, Колей Рассказовым, Никитой Калугиным, Саней Максименко. На самом деле все очень близко общаются. Я думаю, мало где такая дружеская, такая приятная атмосфера.
Рассказать о них что-то, что никто не знает, кроме меня? Ломовицкий поет в душе очень громко. Репертуар? Он на самом деле все поет. В основном новинки, хиты какие-нибудь. Но голос у него правда… очень не певца", - сказал Умяров в интервью пресс-службе сборной России.
Ранее стало известно, что Александр Ломовицкий ушел в аренду в тульский "Арсенал".
А еще: Уткин: "Нашел вариант жеребьевки ЛЧ, при котором выход российского клуба в плей-офф гарантирован"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов
-
Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству
-
Ольга Смородская: "Геркус - ноль без палки"
-
Умяров рассказал, с кем дружит в молодежной сборной России
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"
-
"СЭ": Игрок "Динамо" Филипп стал игроком "Вольфсбурга"
-
Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов
-
Червиченко прокомментировал переход Глушакова в "Химки"
-
"Ленинградец" обыграл "Чертаново" по пенальти в Кубке России
-
Ахмедов: "Дженоа" - классный клуб. Уверен, у Шомуродова все получится"
-
Худяков прокомментировал переход нападающего Обухова в "Ростов"
-
Обухов стал игроком "Ростова"
-
Спортивный директор "Химок" Ульянов высказался о переходе Глушакова
-
Хавбек "Милана" Лаксальт может стать игроком "Спартака"
-
Денис Глушаков стал игроком "Химок"
-
Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"
-
Болельщица подарила портрет Влашичу. Девушка вышивала его полтора года
-
Голкипер "Ливерпуля" Адриан поделился впечатлениями от выступлений в клубе
-
Уткин: "Нашел вариант жеребьевки ЛЧ, при котором выход российского клуба в плей-офф гарантирован"
-
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал игроком "Барселоны"