Умяров рассказал, с кем дружит в молодежной сборной России

Хавбек "Спартака" и молодежной сборной России Наиль Умяров назвал своих друзей в национальной команде и раскрыл секреты некоторых из них.

"Лучший друг в молодежной сборной? Назову сразу нескольких. Больше времени мы общаемся с Саней Ломовицким, Колей Рассказовым, Никитой Калугиным, Саней Максименко. На самом деле все очень близко общаются. Я думаю, мало где такая дружеская, такая приятная атмосфера.

Рассказать о них что-то, что никто не знает, кроме меня? Ломовицкий поет в душе очень громко. Репертуар? Он на самом деле все поет. В основном новинки, хиты какие-нибудь. Но голос у него правда… очень не певца", - сказал Умяров в интервью пресс-службе сборной России.

Ранее стало известно, что Александр Ломовицкий ушел в аренду в тульский "Арсенал".

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