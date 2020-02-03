Умяров тренировался в общей группе "Спартака"

Сегодня, 3 февраля, полузащитник "Спартака" Наиль Умяров занимался вместе с командой. Об этом сообщается на сайте красно-белых.



Ранее футболист пропустил матч катарского турнира с "Ростовом" (2:1) и занимался по индивидуальной программе.



В текущем сезоне Умяров участвовал в 10 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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