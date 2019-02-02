Унаи Эмери назвал лучшего тренера мира
Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери назвал лучшего тренера мира. По мнению испанского специалиста, на сегодняшний день нет равных рулевому "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.
"Я анализировал многие команды и многих тренеров. Считаю, что сложно найти кого-то лучше Гвардиолы. Его тренерский путь впечатляет. Мне кажется, карьера Пепа является лучшей в мировом футболе. Я многому научился, наблюдая за его клубами" - приводит слова Эмери Goal.com.
Стоит отметить, что "Манчестер Сити" будет принимать "Арсенал" в рамках 25-го тура АПЛ. Матч состоится в воскресенье, 3 февраля, в 19:30 по московскому времени.
48-летний Гвардиола начал тренерскую карьеру в 2007 году во второй команде "Барселоны", с тех пор он выиграл 24 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11