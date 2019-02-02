Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери назвал лучшего тренера мира. По мнению испанского специалиста, на сегодняшний день нет равных рулевому "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

"Я анализировал многие команды и многих тренеров. Считаю, что сложно найти кого-то лучше Гвардиолы. Его тренерский путь впечатляет. Мне кажется, карьера Пепа является лучшей в мировом футболе. Я многому научился, наблюдая за его клубами" - приводит слова Эмери Goal.com.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" будет принимать "Арсенал" в рамках 25-го тура АПЛ. Матч состоится в воскресенье, 3 февраля, в 19:30 по московскому времени.

48-летний Гвардиола начал тренерскую карьеру в 2007 году во второй команде "Барселоны", с тех пор он выиграл 24 трофея.

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