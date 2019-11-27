Унаи Эмери поделился мыслями перед игрой ЛЕ с "Айнтрахтом"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы с "Айнтрахтом". Об этом сообщает Goal.com.
"Футболисты верят в мои идеи. Они показывают мне это. Бывают сложные моменты в тренерской карьере. Это хорошая, но сложная карьера.
Я сосредоточен на том, что моя команда завтра хорошо выступит. Это наша цель и я хочу, чтобы завтра каждый фанат нам помог.
Я верю в нас, верю в ребят. Я буду усердно работать, чтобы вернуть команде хорошую игру", - сказал Эмери.
Матч "Арсенал" - "Айнтрахт" состоится завтра, 28 ноября, на "Эмирэйтс Стдэдиум".
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