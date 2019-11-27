Унаи Эмери поделился мыслями перед игрой ЛЕ с "Айнтрахтом"

Теги арсенал лондонунаи эмериайнтрахт франкфурт

Унаи Эмери поделился мыслями перед игрой ЛЕ с "Айнтрахтом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы с "Айнтрахтом". Об этом сообщает Goal.com.

"Футболисты верят в мои идеи. Они показывают мне это. Бывают сложные моменты в тренерской карьере. Это хорошая, но сложная карьера.

Я сосредоточен на том, что моя команда завтра хорошо выступит. Это наша цель и я хочу, чтобы завтра каждый фанат нам помог.

Я верю в нас, верю в ребят. Я буду усердно работать, чтобы вернуть команде хорошую игру", - сказал Эмери.

Матч "Арсенал" - "Айнтрахт" состоится завтра, 28 ноября, на "Эмирэйтс Стдэдиум".

Не пропустите: "Арсенал" нашел еще одного кандидата на замену Эмери| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона

Ломбертс подтвердил информацию о завершении карьеры в конце сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов