Унаи Эмери прокомментировал ничью с "Реалом" на Бернабеу

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал нулевую ничью с мадридским "Реалом" в рамках седьмого тура Ла Лиги. Матч проходил на Сантьяго Бернабеу.

"Нам надо добиться стабильности в реализации нашей идеи и затем уже работать над деталями, за счет которых можно побеждать. Мы смогли все сделать должным образом в матче с "Эльче" (4:1), а сегодня мы обезвредили «Реал» и играли с достаточным комфортом. Но у нас были проблемы с реализацией моментов.

Я верю, что мы будем побеждать при правильной игре. Сегодня мы играли правильно и должны продолжать в том же духе", – сказал Эмери.

Следующий матч "Вильярреала" пройдет в Лиге чемпионов. На выезде против "Манчестер Юнайтед".

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