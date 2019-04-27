Унаи Эмери рассказал о долгосрочных планах "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о целях команды на следующие сезоны. Об этом информирует Goal.com.

"Мы хотим стать лучшим клубом в Англии и в мире, однако для этого нужно терпение.

Мы очень хотим играть в Лиге чемпионов, но понимаем, что нужно много работать, так как туда попадают очень сильные команды с отличными футболистами.

Чемпионат Англии - самый тяжелый в мире. Ни в одной стране нет такой борьбы за попадение в топ-4 и Лигу чемпионов", - сказал Эмери.

Завтра, 28 апреля, "Арсенал" встретится с "Лестером" в рамках 26-го тура АПЛ.

После 35 туров чемпионата Англии "Арсенал" располагается на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 66 баллов.

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