Унаи Эмери рассказал о долгосрочных планах "Арсенала"

Теги арсенал лондонунаи эмерилестер сити

Унаи Эмери рассказал о долгосрочных планах "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о целях команды на следующие сезоны. Об этом информирует Goal.com.

"Мы хотим стать лучшим клубом в Англии и в мире, однако для этого нужно терпение.

Мы очень хотим играть в Лиге чемпионов, но понимаем, что нужно много работать, так как туда попадают очень сильные команды с отличными футболистами.

Чемпионат Англии - самый тяжелый в мире. Ни в одной стране нет такой борьбы за попадение в топ-4 и Лигу чемпионов", - сказал Эмери.

Завтра, 28 апреля, "Арсенал" встретится с "Лестером" в рамках 26-го тура АПЛ.

После 35 туров чемпионата Англии "Арсенал" располагается на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 66 баллов.

А еще: "Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Барселоны"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России

Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов