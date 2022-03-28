Унаи Эмери рассказал о своей мечте
Фото твиттер "Вильярреала" / Автор неизвестен
Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери признался, что мечтает о победе в Лиге Чемпионов.
В текущем розыгрыше главного еврокубка "жёлтая субмарина" уже дошла до 1/4 финала, где сыграет с "Баварией".
"Мы выбили "Ювентус", который мог стать фаворитом турнира. Теперь нам предстоит противостояние с "Баварией". Это ещё больший фаворит, чем "Ювентус". Нам будет тяжело.
Нужно мечтать и упорно работать, чтобы мечты становились реальностью. Моя мечта - победа в Лиге Чемпионов. У нас с "Вильярреалом" есть шанс", - приводит слова Эмери Marca.
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14