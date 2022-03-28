Унаи Эмери рассказал о своей мечте

Фото твиттер "Вильярреала" / Автор неизвестен

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери признался, что мечтает о победе в Лиге Чемпионов.

В текущем розыгрыше главного еврокубка "жёлтая субмарина" уже дошла до 1/4 финала, где сыграет с "Баварией".

"Мы выбили "Ювентус", который мог стать фаворитом турнира. Теперь нам предстоит противостояние с "Баварией". Это ещё больший фаворит, чем "Ювентус". Нам будет тяжело.

Нужно мечтать и упорно работать, чтобы мечты становились реальностью. Моя мечта - победа в Лиге Чемпионов. У нас с "Вильярреалом" есть шанс", - приводит слова Эмери Marca.

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