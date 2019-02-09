Унаи Эмери сделал неутешительные выводы о турнирном положении "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команде будет непросто добиться войти в первую четверку турнирной таблицы чемпионата Англии. Об этом сообщает ESPN.

"Возможно, нас можно назвать аутсайдерами в гонке за первую четверку. Сейчас мы на 6 позиции. Это действительно так. Между нами огромный отрыв", - поделился тренер.

"Арсенал" отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 15 очков.

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