Унаи Эмери станет владельцем футбольного клуба

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Унаи Эмери станет владельцем футбольного клуба

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери близок к приобретению испанского клуба "Реал Унион", сообщает AS. 

По сведениям издания, представители специалиста ведут переговоры о покупке клуба. Сделка может быть завершена в начале февраля.

"Реал Унион" основан в 1915 году. Является трехкратным обладателем Кубка Испании. В 1932 году клуб в последний раз играл в Примере. Сейчас "Реал Унион" выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

Не пропустите: Эмери проиграл все матчи против "Барселоны" на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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