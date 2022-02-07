Унаи Эмери высказался о "Барселоне"

Фото: инстаграм Эмери\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери после победы над "Бетисом" (2:0) в рамках 23-го тура Ла Лиги поделился мнением о "Барселоне", которая как и его команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

"У "Барселоны" было важное трансферное окно, которое придаст им импульс. С победой над "Атлетико" они сделали шаг вперёд. Им будет трудно не попасть в первую четвёрку", - сказал испанский специалист.

Отметим, что вчера также играла и "Барселона" - против "Атлетико Мадрид". Каталонцы выиграли со счетом 4:2, благодаря чему обошли "матрасников" в турнирной таблице и вышли на 4 место, имея в своем активе 38 очков.

"Вильярреал" занимает 6 место, отставая от "Барсы" на три очка.

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