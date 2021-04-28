Унаи Эмери высказался об Артете перед матчем против "Арсенала" в Лиге Европы

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Унаи Эмери высказался об Артете перед матчем против "Арсенала" в Лиге ЕвропыФото: Твиттер @UnaiEmery_ 
Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги Европы.

"Микель Артета воплощает в жизнь свое видение футбола. Это хорошо заметно по стилю игры команды.

Делая первые шаги в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы, Артета многому научился. Потому он и получил свой шанс в "Арсенале". Считаю, что это прекрасное место для развития. Стоит отметить, что фанаты "Арсенала" очень любят Артету, который долгое время защищал цвета клуба. Ему посчастливилось поиграть под руководством Арсена Венгера и, уверен, испанец сможет воспользоваться теми знаниями, которые получил. Полагаю, это прекрасный союз: Артета и "Арсенал", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, сам Эмери возглавлял "канониров" с мая 2018 года по ноябрь 2019-го.

Первая встреча полуфинального противостояния в Лиге Европы между "Вильярреалом" и "Арсеналом" состоится в четверг, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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