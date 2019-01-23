Унаи Эмери ярко высказался о покупке новых игроков

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Унаи Эмери ярко высказался о покупке новых игроковГлавный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что клуб планирует приобрести нескольких новых игроков. Об этом информирует официальный сайт команды.

"Это сложно, но трансферами занимается клуб, я работаю с игроками, которые у меня есть сейчас.

Думаю, нам нужны некоторые футболисты для усиления. Мы планируем подписать одного или двух игроков, которые действительно помогут команде", - сказал Эмери.

На данный момент "Арсенал" занимает 4 место турнирной таблицы, набрав 44 балла.

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