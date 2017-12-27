Унал вернулся в "Вильярреал"

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Унал вернулся в "Вильярреал"

"Вильярреал" отозвал из аренды в "Леванте" турецкого форварда Энеса Унала, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "жёлтой субмарины" решили пойти на такой шаг из-за кадровых проблем.

Унал сыграл за "Леванте" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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