Унас отказался переходить в "Зенит"

Теги адам унасбордозенит санкт-петербургнаполи

Унас отказался переходить в "Зенит"

Самюэль Замбелли, агент полузащитника "Бордо" Адама Унаса, подтвердил отказ своего клиента переходить в питерский "Зенит".

"Нас не убедил вариант с Россией. Это не тот чемпионат, где Унас хочет продолжить карьеру" - цитирует агента Football Italia.

По всей видимости, 20-летний Унас вскоре станет игроком "Наполи".

Не пропустите: Ачерби может отказаться от переезда в Россию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов