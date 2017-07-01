Унас отказался переходить в "Зенит"

Самюэль Замбелли, агент полузащитника "Бордо" Адама Унаса, подтвердил отказ своего клиента переходить в питерский "Зенит".

"Нас не убедил вариант с Россией. Это не тот чемпионат, где Унас хочет продолжить карьеру" - цитирует агента Football Italia.

По всей видимости, 20-летний Унас вскоре станет игроком "Наполи".

Не пропустите: Ачерби может отказаться от переезда в Россию. | http://soccernews.ru