Унас прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"

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Унас прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"Хавбек "Бордо" Адам Унас утром понедельника, 3 июня, прилетел в Италию, где должен завершить переход в "Наполи".

20-летний игрок сборной Алжира пройдет медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт. 

За молодого футболиста неаполитанцы заплатят 10 миллионов евро.

 

Читайте:  Унас отказался переходить в "Зенит"   | http://soccernews.ru

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