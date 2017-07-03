Унас прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи"

Хавбек "Бордо" Адам Унас утром понедельника, 3 июня, прилетел в Италию, где должен завершить переход в "Наполи".

20-летний игрок сборной Алжира пройдет медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт.

За молодого футболиста неаполитанцы заплатят 10 миллионов евро.

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