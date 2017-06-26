Унас сделал выбор между "Наполи" и "Зенитом"

Полузащитник французского "Бордо" Адам Унас продолит свою карьеру в итальянском "Наполи", информирует RMC.

По сведениям источника, 20-летний хавбек, которым также интересовался питерский "Зенит", подпишет с неаполитанским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера футболиста составит порядка 10 млн евро. Уже на этой неделе Унас должен пройти медобследование в новом клубе, после чего стороны официально оформят сделку.

В завершившемся сезоне Унас забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Бордо".

Напомним, Фурсенко сообщил о том, что "Зенит" не будет делать мегапокупок. | soccernews.ru