Унас сделал выбор между "Наполи" и "Зенитом"

Теги адам унасбордозенит санкт-петербургнаполи

Унас сделал выбор между "Наполи" и "Зенитом"Полузащитник французского "Бордо" Адам Унас продолит свою карьеру в итальянском "Наполи", информирует RMC.

По сведениям источника, 20-летний хавбек, которым также интересовался питерский "Зенит", подпишет с неаполитанским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера футболиста составит порядка 10 млн евро. Уже на этой неделе Унас должен пройти медобследование в новом клубе, после чего стороны официально оформят сделку.

В завершившемся сезоне Унас забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Бордо".

Напомним, Фурсенко сообщил о том, что "Зенит" не будет делать мегапокупок. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов