Унас стал игроком "Наполи"

Хавбек "Бордо" Адам Унас перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

За трансфер футболиста неаполитанцы заплатят около 10 миллионов евро. Напомним, что ранее Унас отказался переходить в "Зенит".

В прошедшем сезоне Унас сыграл 30 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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