Ундер может перейти в "Барселону"

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер привлёк внимание "Барселоны", сообщает AS.

Эту информацию подтвердил спортивный директор "волков" Рамон Мончи.

"Это правда, что "Барса" им интересуется. Агент Ундера имеет хорошие отношения с руководством клуба и он сообщил мне, что у них определённо есть интерес. Пока мы не получали никаких предложений по игроку, но я не удивлюсь, если за ним следят. Он молод, талантлив и забивает много голов" - сказал Мончи.

В этом сезоне 20-летний Ундер сыграл за "Рому" 24 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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