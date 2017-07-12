Ундер может перейти в "Рому" за 13 миллионов евро

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Ундер может перейти в "Рому" за 13 миллионов евро

Полузащитник "Истанбула Башакшехир" Ченгиз Ундер близок к переходу в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 13 миллионов евро плюс бонусы. 

"Я подтверждаю, что "Рома" интересуется Ундером, но сделка пока не завершена", - заявил агент хавбека Омер Узун.

19-летний Ундер выступает за "Истанбул ББ" с 2016 года, провел за клуб 32 матча и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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