Ундер может сыграть с "Барселоной"

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Ундер может сыграть с "Барселоной"

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер может сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 20-летний турок практически восстановился после травмы и в ближайшее время вернётся в строй.

Напомним, что матч "Рома" - "Барселона" состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сине-гранатовых" со счётом 4:1.

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