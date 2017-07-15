Ундер прибыл в расположение "Ромы"

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Ундер прибыл в расположение "Ромы"

Хавбек "Истанбула" Дженгиз Ундер может в ближайшее время стать игроком "Ромы".

Как сообщает официальный твиттер "волков", турок уже прибыл в расположение римского клуба для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Ожидается, что "Рома" заплатит за Ундера 15 миллионов евро. При этом "Истанбул" получит 20 процентов от последующей перепродажи футболиста.

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