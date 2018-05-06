Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Рома" на выезде с минимальным счетом победила "Кальяри". Единственный гол в начале встречи забил Дженгиз Ундер. После этой встречи "Рома" поднялась на третье место в Серии А, "Кальяри" остался на 18-й позиции.
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 15 - 0:1
"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Чеппителли, Андреолли, Дейола, Ионицэ (Коссу, 83), Падоин (Хан Кван Сон, 89), Фараго, Барелла, Фариас (Сау, 77), Паволетти.
"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес (Флоренци, 59), Капрадосси (Сильва, 70), Наингголан, Гоналон, Ундер (Шик, 85), де Росси, Жерсон, Джеко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|91
|2
|Наполи
|36
|85
|3
|Рома
|36
|73
|4
|Лацио
|36
|71
|5
|Интер Милан
|36
|69
|6
|Милан
|36
|60
|7
|Аталанта
|36
|59
|8
|Фиорентина
|36
|57
|9
|Сампдория
|36
|54
|10
|Торино
|36
|48
|11
|Дженоа
|36
|41
|12
|Сассуоло
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|39
|14
|СПАЛ
|36
|35
|15
|Кьево
|36
|34
|16
|Кротоне
|36
|34
|17
|Удинезе
|36
|34
|18
|Кальяри
|36
|33
|19
|Хеллас Верона
|36
|25
|20
|Беневенто
|36
|18