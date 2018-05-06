Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"

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Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Рома" на выезде с минимальным счетом победила "Кальяри". Единственный гол в начале встречи забил Дженгиз Ундер. После этой встречи "Рома" поднялась на третье место в Серии А, "Кальяри" остался на 18-й позиции.

"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 15 - 0:1

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Чеппителли, Андреолли, Дейола, Ионицэ (Коссу, 83), Падоин (Хан Кван Сон, 89), Фараго, Барелла, Фариас (Сау, 77), Паволетти.

"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес (Флоренци, 59), Капрадосси (Сильва, 70), Наингголан, Гоналон, Ундер (Шик, 85), де Росси, Жерсон, Джеко.

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