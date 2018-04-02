Ундер пропустит матч с "Барселоной", участие Наингголана под вопросом

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер не поможет своей команде в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 20-летний турок не успел восстановиться после травмы. В то же время хавбек Раджа Наингголан, получивший повреждение в субботнем поединке с "Болоньей", попал в заявку "волков" на игру с "сине-гранатовыми", однако его участие всё ещё под вопросом.

Напомним, что матч "Барселона" - "Рома" состоится в среду, 4 апреля, в 21:45 по московскому времени.

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