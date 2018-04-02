Ундер пропустит матч с "Барселоной", участие Наингголана под вопросом

Теги ромабарселонадженгиз ундерраджа наингголан

Ундер пропустит матч с "Барселоной", участие Наингголана под вопросом

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер не поможет своей команде в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 20-летний турок не успел восстановиться после травмы. В то же время хавбек Раджа Наингголан, получивший повреждение в субботнем поединке с "Болоньей", попал в заявку "волков" на игру с "сине-гранатовыми", однако его участие всё ещё под вопросом.

Напомним, что матч "Барселона" - "Рома" состоится в среду, 4 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Бускетс восстановился после травмы и готов сыграть с "Ромой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Сампдория 29 44
9 Фиорентина 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
Полная таблица

топ-5 тегов