Ундер стал игроком "Ромы"

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Ундер стал игроком "Ромы"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Истанбула" Дженгиза Ундера.

Сумма трансфера составила 13,4 миллионов евро, ещё полтора миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Сам Ундер заключил с "Ромой" контракт до лета 2022 года. По некоторым данным, турок будет зарабатывать в римском клубе 1,5 миллиона евро за сезон.

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