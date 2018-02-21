В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" играет с "Шахтером" (1:0, перерыв).

Счет в первой половине встречи открыл турецкий полузащитник римского клуба Дженгиз Ундер.

Стоит отметить, что 20-летний Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому".

Не пропустите: "Рома" проиграла "Шахтеру" три матча из четырех в своей истории. | http://soccernews.ru