Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому"

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Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" играет с "Шахтером" (1:0, перерыв).

Счет в первой половине встречи открыл турецкий полузащитник римского клуба Дженгиз Ундер.

Стоит отметить, что 20-летний Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому".

Не пропустите: "Рома" проиграла "Шахтеру" три матча из четырех в своей истории. | http://soccernews.ru

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