Уничтожение Тухеля и его ПСЖ, возвращение Роналду, первые очки Зенита и крах "Краснодара": разбираем вчерашний игровой день в Лиге Чемпионов

Вчерашний игровой день в Лиге Чемпионов подарил немало всяких интересностей, и главные из них произошли в группе Н. Именно там две неожиданные победы над ПСЖ и "РБ Лейпцигом" позволяли "Манчестер Юнайтед" ехать в Стамбул, не испытывая дополнительного давления. Похоже, это сыграло с командой Сульшера злую шутку. Хотя гости легко завладели контролем и территорией, "Башакшехир" довольно быстро нашел слабые места соперника. Защитники МЮ действовали дезорганизовано и поплатились за это на 13-й минуте. Демба Ба убежал на свидание с голкипером еще с собственной половины и без проблем открыл счет. Пропущенный мяч ничему не научил! Вскоре Ба вновь оказался в подобной ситуации, но Туанзебе успел сфолить. Арбитр пожалел Акселя, показав ему только желтую карточку. Но и после этого провалы в защите никуда не исчезли. Ближе к концу тайма Вишча удвоил преимущество хозяев, наказав "дьяволов" за очередную ошибку. Однако МЮ еще до перерыва смог отквитать один мяч – Шоу подал в штрафную, а там никто даже не попытался помешать Марсиалю пробить головой. Во втором тайме команды играли более организованно. Истанбул сумел не пропустить и одержал первую победу в Лиге Чемпионов в своей истории. Разговоры о разных "Манчестерах" в ЛЧ и АПЛ поутихнут. А это значит, что у Сульшера почти не осталось козырей, чтобы и дальше оставаться главным тренером "красных дьяволов". Увольнение близко, если "Юнайтед" внезапно не заиграет в хороший футбол, который приносит результаты!

Соперники манкунианцев в группе Н уже знали результат игры в Стамбуле, когда выходили на свой матч. Победа любой команды выводила бы ее в лидеры квартета. ПСЖ прибыл в Германию без 5 игроков основы, среди которых оказалось атакующее трио Мбаппе-Неймар-Икарди. Однако неожиданно парижане забили первыми. Ди Мария оформил гол уже на 6-й минуте. Впоследствии Анхель мог сделать дубль, но не реализовал пенальти. А незадолго до перерыва Нкунку классным ударом с линии штрафной сравнял счет. В начале второго тайма немцы уже были впереди. Кимпембе сыграл рукой в ​​собственной штрафной, а Форсберг с 11-метровой отметки был точен. Победа позволила "РБ Лейпцигу" догнать МЮ по очкам, но поражение в очной встрече оставила немцев вторыми. Но в целом ситуация в квартете складывается таким образом, что даже МЮ все еще может вообще никуда не выйти. 4 тур прояснит ситуацию, так что ждем-с!

Перед 3-м туром "Лацио" было лидером группы F, а "Зенит" – аутсайдером с двумя поражениями. И теперь они встретились лицом к лицу! Из-за коронавируса "орлы" прибыли в Россию без ряда важных игроков, среди которых оказался и главный бомбардир Иммобиле. Даже в такой ситуации римляне ничем не уступали сопернику, но пропустили после серии ошибок в собственной штрафной – в завершении атаки Дзюба сбросил на Ерохина, который с нескольких метров переправил мяч в сетку. В целом первый тайм прошел образцово для "Зенита", если учесть их реальное положение дел в группе. Но итальянцы все же сумели отыграться аж на 82 минуте. Кайседо, которому РПЛ знакома, классным ударом завершил атаку "Лацио" и добыл для итальянцев 1 важный балл. Питерцы в компенсированное время забили второй гол, но VAR отменил его и спас команду Симоне Индзаги от поражения. По итогу, питерцы набрали свой первый балл в Лиге Чемпионов, и теперь ситуация в группе не выглядит столь печально. До бельгийцев 1 победа при наличии очного матча в будущем. Можно ли будет и второй раз пободаться с "Лацио"? Ответ, безусловно, да, но в Италии, после того как вернуться лидеры, все это будет сделать куда сложнее! В свою очередь "Боруссия" по полной воспользовалась потерей очков конкурентами. Уже в первом тайме дортмундцы отгрузили в ворота "Брюгге" три "сухих" мяча – постарались Торган Азар и Эрлинг Холланд, который забил дважды. Вторую половину матча, что интересно, бельгийская команда провела значительно лучше, но забить хотя бы гол престижа не удалось. После победы "шмели" возглавили группу, на одно очко опередив "Лацио". Обошлось без сюрпризов!

В группе Е "Челси" прогнозируемо обыграл "Ренн". Вернер еще в первом тайме оформил дубль с пенальти – в обоих случаях нарушал правила Энрике, который в этих эпизодах получил два предупреждения. После перерыва разгромным счет сделал Абрахам. Лэмпард во всю движется в 1/8 финала. Туда же отправляется и "Севилья". "Нервионцы" совершили очень сложный выезд в России. "Краснодар" дважды забил за первые 20 минут игры – сначала Шапи очень круто реализовал штрафной удар, а потом Маркус Берг реализовал пенальти. Ставка на стартовую активности сыграла, однако "Севилья" очень четко показала, у кого больше опыта и класса. Ближе к концу тайма Ракитич один мяч отыграл, но почти сразу Хесус Навас получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Олссоне. Но даже в меньшинстве во втором тайме "Севилья" ничем не уступала "быкам" и смогла выцарапать свои 2 гола. Героем испанцев стал Эн-Несери, который оформил дубль. Сначала он воспользовался привозом защитника "Краснодара", а позже выиграл подбор после стандарта и не оставил шансов Сафонову. После трех туров в "Челси" и "Севильи" имеют по 7 очков, а у "Краснодара" и "Ренна" – по одному. Увы, но расклады в этой группе ясны!

Самой очевидной оказалась группа G. Там "Барселона" набрала свое 9 очко, обыграв ослабленное коронавирусом (выбыли из игры более 10 футболистов) киевское "Динамо". Счет 2:1 говорит о том, что матч был тяжелый, но, пожалуй, для сине-гранатовых нервной оказалась только концовка после гола Цыганкова. В остальном "Барса" контролировала ход игры и создала предостаточно моментов, которые не превратились в голы только благодаря киперу гостей. Во втором матче все еще проще – "Ювентус" не оставил шансов венгерскому "Ференцварошу" в гостях (1:4). Стоит отметить возвращение Роналду в Лигу Чемпионов и тот факт, что подопечные Сергея Реброва забивают в каждом матче группы, пусть даже в двух встречах эти голы совсем ничего не решали. Расклады тоже очевидные – "Барса" первая, "Ювентус" отстает на 3 бала, у "Ференцвароша" и "Динамо" по одному очку, и их судьба решится в очном противостоянии в Киеве!