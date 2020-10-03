"Унион Берлин" в матче Бундеслиги разгромил "Майнц"

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"Унион Берлин" в матче Бундеслиги разгромил "Майнц"

"Унион Берлин" в матче 3-го тура чемпионата Германии разгромил "Майнц"

Эта победа стала для подопечных Урса Фишера первой в новом сезоне, "Майнц" проиграл все три игры.

"Унион Б" - "Майнц" - 4:0 (1:0)

Голы: Крузе, 13 - 1:0, Ингвартсен, 49 - 2:0, Фридрих, 63 - 3:0, Похьянпало, 64 - 4:0.

"Унион Б": Луте, Триммель (Рюерсон, 69), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Грисбек, 82), Премель, Крузе (Бюльтер, 64), Беккер (Похьянпало, 64), Ингвартсен (Эндо, 81).

"Майнц": Центнер, Брозински, Хак, Мвене (Кариколь, 71), Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Килиан, 71), Кунде (Небель, 60), Боэтиус, Онисиво, Матета (Буркардт, 60).

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