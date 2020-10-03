"Унион Берлин" в матче Бундеслиги разгромил "Майнц"
"Унион Берлин" в матче 3-го тура чемпионата Германии разгромил "Майнц".
Эта победа стала для подопечных Урса Фишера первой в новом сезоне, "Майнц" проиграл все три игры.
"Унион Б" - "Майнц" - 4:0 (1:0)
Голы: Крузе, 13 - 1:0, Ингвартсен, 49 - 2:0, Фридрих, 63 - 3:0, Похьянпало, 64 - 4:0.
"Унион Б": Луте, Триммель (Рюерсон, 69), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Грисбек, 82), Премель, Крузе (Бюльтер, 64), Беккер (Похьянпало, 64), Ингвартсен (Эндо, 81).
"Майнц": Центнер, Брозински, Хак, Мвене (Кариколь, 71), Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Килиан, 71), Кунде (Небель, 60), Боэтиус, Онисиво, Матета (Буркардт, 60).
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20