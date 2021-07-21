"Унион" купил форварда "Ливерпуля"

Пресс-служба берлинского "Униона" на официальном сайте объявила о переходе нигерийского нападающего "Ливерпуля" Тайво Авонийи.

Фото: инстаграм Тайво Авонийи/Автор неизвестен

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

В прошлом сезоне 23-летний нигериец выступал за "Унион" на правах аренды, провел за клуб 22 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Авонийи перешел в "Ливерпуль" в 2015 году из "Империал Академи" за 1,1 миллиона евро. Впрочем, за английский клуб он не сыграл ни одного матча. Сдавался в аренду "Франкфурту", НЕКу, "Мускрону", "Генту" и "Майнцу".

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