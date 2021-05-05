"Унион" может арендовать вратаря "Баварии"

Фото: инстаграм Александра Нюбеля/Автор неизвестен

Берлинский "Унион" проявляет интерес к голкиперу мюнхенской "Баварии" Александру Нюбелю, сообщает Bild.

По сведениям издания, "Унион" намерен арендовать вратаря сроком на два года. Клубы уже начали переговоры. Нюбель может согласиться на смену клуба, так как он не имеет игровой практики в "Баварии".

В нынешнем сезоне 24-летний Нюбель провел за "Баварию" всего три матча и пропустил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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