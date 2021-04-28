"Унион" объявил о трансфере Хедиры-младшего
Фото: сайт "Униона"/Автор неизвестен
Полузащитник "Аугсбурга" Рани Хедира подписал контракт с берлинским "Унионом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.
27-летний игрок станет игроком столичного клуба на правах свободного агента. Срок действия контракта пока неизвестен, однако присоединится он к новому клубу в июле 2021 года.
"Унион" отлично прогрессирует уже несколько лет. Я рад тому, что смогу быть частью этой команды с наступающего сезона, и буду иметь возможность помочь ей в достижении целей в Бундеслиге. Переговоры с руководителями клуба прошли в убедительном тоне, и это очень важно", - цитирует Хедиру пресс-служба "Униона".
В Бундеслиге также выступает еще один берлинский клуб - "Герта", а за них играет известный брат Рани Хедиры - Сами.
В текущем сезоне Рани Хедира сыграл за "Аугсбург" 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но отметился пятью желтыми карточками.
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|О
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|34
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
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