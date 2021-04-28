"Унион" объявил о трансфере Хедиры-младшего

Фото: сайт "Униона"/Автор неизвестен

Полузащитник "Аугсбурга" Рани Хедира подписал контракт с берлинским "Унионом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

27-летний игрок станет игроком столичного клуба на правах свободного агента. Срок действия контракта пока неизвестен, однако присоединится он к новому клубу в июле 2021 года.

"Унион" отлично прогрессирует уже несколько лет. Я рад тому, что смогу быть частью этой команды с наступающего сезона, и буду иметь возможность помочь ей в достижении целей в Бундеслиге. Переговоры с руководителями клуба прошли в убедительном тоне, и это очень важно", - цитирует Хедиру пресс-служба "Униона".

В Бундеслиге также выступает еще один берлинский клуб - "Герта", а за них играет известный брат Рани Хедиры - Сами.

В текущем сезоне Рани Хедира сыграл за "Аугсбург" 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но отметился пятью желтыми карточками.

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