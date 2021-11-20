"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги
Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Германии "Унион" в берлинском дерби обыграл "Герту" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Тайво Авонийи и Кристофера Триммеля.
"Унион", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 13 очками осталась на 13-й позиции.
"Унион" – "Герта" - 2:0 (2:0)
Голы: Авонийи, 8 - 1:0, Триммель, 30 - 2:0
"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 90), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Озтуналы, 82), Хедира, Премель (Мевальд, 72), Крузе (Фогльзаммер, 90), Авонийи (Беккер, 82).
"Герта": Шволов, Пекарик (Ястшембски, 72), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Миттельштедт (Боатенг, 61), Тузар (Бельфодиль, 46), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Зельке, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20