"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги

Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Германии "Унион" в берлинском дерби обыграл "Герту" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Тайво Авонийи и Кристофера Триммеля.

"Унион", набрав 20 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 13 очками осталась на 13-й позиции.

"Унион" – "Герта" - 2:0 (2:0)

Голы: Авонийи, 8 - 1:0, Триммель, 30 - 2:0

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 90), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Озтуналы, 82), Хедира, Премель (Мевальд, 72), Крузе (Фогльзаммер, 90), Авонийи (Беккер, 82).

"Герта": Шволов, Пекарик (Ястшембски, 72), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Миттельштедт (Боатенг, 61), Тузар (Бельфодиль, 46), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Зельке, 86).

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