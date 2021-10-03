"Унион" обыграл "Майнц" и приблизился к зоне Лиги чемпионов

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"Унион" обыграл "Майнц" и приблизился к зоне Лиги чемпионов

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Унион" на выезде обыграл "Майнц" со счетом 2:1.

Победу гостям принес дубль Тайво Авонийи. В составе хозяев отличился Маркус Ингвартсен.

"Унион", набрав 12 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, но отстает от зоны Лиги чемпионов всего на 1 очко. "Майнц" с 10 очками остался на 9-й позиции.

"Майнц" – "Унион" - 1:2 (1:0)
Голы: Ингвартсен, 39 - 1:0, Авонийи, 69 - 1:1, Авонийи, 73 - 1:2

"Майнц": Центнер, Бросински (Ниакате, 76), Белль, Видмер, Сен-Жюст (Немет, 20), Лукоки, Кор, Баррейро (Штегер, 76), Онисиво, Ингвартсен (Боэтиюс, 67), Буркардт (Штах, 67).

"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 62), Хедира, Премель, Крузе (Мевальд, 82), Авонийи (Фогльзаммер, 82).

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