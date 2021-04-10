"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги

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"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Squawka News

Завершились ещё четыре матча 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Выделим домашнюю ничью "Баварии" с "Унионом", а также яркие результативные победы "РБ Лейпциг" и "Айнтрахта".

"Вердер" – "РБ Лейпциг" - 1:4

Голы: 0:1 – 23 Ольмо, 0:2 – 32 Серлот, 0:3 – 41 Серлот, 1:3 – 61, пенальти Рашица, 1:4 – 63 Забитцер.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Мойсандер, Топрак (Велькович, 46), Фридль, Агу (Шмид, 68), Гросс, Мбом (Мевальд, 46), Зельке, Сарджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн, 75), Конате, Адамс (Хенрихс, 46), Кампль, Забитцер (Хван Хи Чхан, 82), Нкунку, Ольмо (Самарджич, 75), Серлот, Клюйверт (Айдара, 61).
 

"Бавария" – "Унион" - 1:1

Голы: 1:0 – 68 Мусиала, 1:1 – 85 Ингвартсен.

"Бавария": Нойер, Сарр, Хави Мартинес, Боатенг (Павар, 66), Станишич, Киммих, Данташ (Скотт, 66), Мусиала (Ньянзу, 74), Шупо-Мотинг (Алаба, 58), Мюллер, Коман (Сане, 46).

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюэрсон, 67), Андрих, Премель, Эндо (Гентнер, 80), Крузе (Тойхерт, 72), Муса (Похьянпало, 72), Бюльтер (Ингвартсен, 67).
 

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 4:3

Голы: 0:1 – 6 Баку, 1:1 – 8 Камада, 2:1 – 27 Йович, 2:2 – 46 Вегорст, 3:2 – 54 Андре Силва, 4:2 – 61 Дурм, 4:3 – 85, автогол Тута.

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 89), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Хасебе, 89), Соу, Камада (Цубер, 90), Андре Силва, Йович (Юнес, 83).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 66), Руссийон, Арнольд, Герхардт (Бялек, 66), Шлагер (Гинчек, 89), Брекало (Филипп, 72), Баку, Вегорст.
 

"Герта" – "Боруссия" М - 2:2

Голы: 1:0 – 23 Аскасибар, 1:1 – 27 Плеа, 1:2 – 38, пенальти Штиндль, 2:2 – 49 Кордоба.

"Герта": Шволов, Зефейк (Радонич, 46), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Платтенхардт, 46), Аскасибар (Хедира, 57), Гендузи, Кордоба, Лукебакио (Пёнтек, 46), Матеус Кунья.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни (Херрманн, 77), Закария, Вендт (Зиппель, 17), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Лазаро, 60), Плеа, Тюрам (Эмболо, 77).

Удаление: Зоммер (13).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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