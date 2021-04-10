"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Squawka News
Завершились ещё четыре матча 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Выделим домашнюю ничью "Баварии" с "Унионом", а также яркие результативные победы "РБ Лейпциг" и "Айнтрахта".
"Вердер" – "РБ Лейпциг" - 1:4
Голы: 0:1 – 23 Ольмо, 0:2 – 32 Серлот, 0:3 – 41 Серлот, 1:3 – 61, пенальти Рашица, 1:4 – 63 Забитцер.
"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Мойсандер, Топрак (Велькович, 46), Фридль, Агу (Шмид, 68), Гросс, Мбом (Мевальд, 46), Зельке, Сарджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн, 75), Конате, Адамс (Хенрихс, 46), Кампль, Забитцер (Хван Хи Чхан, 82), Нкунку, Ольмо (Самарджич, 75), Серлот, Клюйверт (Айдара, 61).
"Бавария" – "Унион" - 1:1
Голы: 1:0 – 68 Мусиала, 1:1 – 85 Ингвартсен.
"Бавария": Нойер, Сарр, Хави Мартинес, Боатенг (Павар, 66), Станишич, Киммих, Данташ (Скотт, 66), Мусиала (Ньянзу, 74), Шупо-Мотинг (Алаба, 58), Мюллер, Коман (Сане, 46).
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюэрсон, 67), Андрих, Премель, Эндо (Гентнер, 80), Крузе (Тойхерт, 72), Муса (Похьянпало, 72), Бюльтер (Ингвартсен, 67).
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 4:3
Голы: 0:1 – 6 Баку, 1:1 – 8 Камада, 2:1 – 27 Йович, 2:2 – 46 Вегорст, 3:2 – 54 Андре Силва, 4:2 – 61 Дурм, 4:3 – 85, автогол Тута.
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 89), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Хасебе, 89), Соу, Камада (Цубер, 90), Андре Силва, Йович (Юнес, 83).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 66), Руссийон, Арнольд, Герхардт (Бялек, 66), Шлагер (Гинчек, 89), Брекало (Филипп, 72), Баку, Вегорст.
"Герта" – "Боруссия" М - 2:2
Голы: 1:0 – 23 Аскасибар, 1:1 – 27 Плеа, 1:2 – 38, пенальти Штиндль, 2:2 – 49 Кордоба.
"Герта": Шволов, Зефейк (Радонич, 46), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт (Платтенхардт, 46), Аскасибар (Хедира, 57), Гендузи, Кордоба, Лукебакио (Пёнтек, 46), Матеус Кунья.
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни (Херрманн, 77), Закария, Вендт (Зиппель, 17), Крамер, Нойхаус, Штиндль (Лазаро, 60), Плеа, Тюрам (Эмболо, 77).
Удаление: Зоммер (13).
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20