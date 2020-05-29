"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты
Берлинский "Унион" отстранил от игр форварда Себастьяна Польтера.
Как сообщает сайт клуба, 29-летний игрок пропустит остаток сезона и покинет клуб этим летом по истечении контракта.
Точная причина поступка клуба неизвестна. Однако Sport1.de сообщает, что Польтер - единственный игрок клуба, который отказался идти на понижение зарплаты. При этом отмечается, что он был готов снизить оклад, однако только не на условиях клуба.
В этом сезоне на счету Польтера два гола и два ассиста в 13 матчах.
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
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|28
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|Фрайбург
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|Шальке
|28
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|Хоффенхайм
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|Герта
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|Кельн
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|Унион Берлин
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|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|28
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