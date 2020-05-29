"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты

Берлинский "Унион" отстранил от игр форварда Себастьяна Польтера.

Как сообщает сайт клуба, 29-летний игрок пропустит остаток сезона и покинет клуб этим летом по истечении контракта.

Точная причина поступка клуба неизвестна. Однако Sport1.de сообщает, что Польтер - единственный игрок клуба, который отказался идти на понижение зарплаты. При этом отмечается, что он был готов снизить оклад, однако только не на условиях клуба.

В этом сезоне на счету Польтера два гола и два ассиста в 13 матчах.

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