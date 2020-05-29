"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты

Теги унион берлин

"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты

Берлинский "Унион" отстранил от игр форварда Себастьяна Польтера.

Как сообщает сайт клуба, 29-летний игрок пропустит остаток сезона и покинет клуб этим летом по истечении контракта.

Точная причина поступка клуба неизвестна. Однако Sport1.de сообщает, что Польтер - единственный игрок клуба, который отказался идти на понижение зарплаты. При этом отмечается, что он был готов снизить оклад, однако только не на условиях клуба.

В этом сезоне на счету Польтера два гола и два ассиста в 13 матчах.

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