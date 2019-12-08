"Унион" переиграл "Кельн" в матче Бундеслиги

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"Унион" переиграл "Кельн" в матче Бундеслиги

"Унион" переиграл "Кельн" в матче 14-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Андерссон.

"Унион Б" - "Кельн" - 2:0 (1:0)

Голы: Андерссон, 33 - 1:0, Андерссон, 50 - 2:0.

"Унион Б": Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих (Кроос, 87), Польтер (Бюльтер, 63), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 77).

"Кельн": Хорн, Зобих, Шмиц, Эхизибуэ (Шауб, 46), Борнау, Каттербах, Хегер (Кайнц, 69), Верстрате, Дрекслер, Теродде (Модест, 72), Кордоба

"Унион" занимает 10 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Кельн" на предпоследнем месте.

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