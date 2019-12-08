"Унион" переиграл "Кельн" в матче Бундеслиги
"Унион" переиграл "Кельн" в матче 14-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль оформил Себастьян Андерссон.
"Унион Б" - "Кельн" - 2:0 (1:0)
Голы: Андерссон, 33 - 1:0, Андерссон, 50 - 2:0.
"Унион Б": Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих (Кроос, 87), Польтер (Бюльтер, 63), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 77).
"Кельн": Хорн, Зобих, Шмиц, Эхизибуэ (Шауб, 46), Борнау, Каттербах, Хегер (Кайнц, 69), Верстрате, Дрекслер, Теродде (Модест, 72), Кордоба
"Унион" занимает 10 место в турнирной таблице Бундеслиги, "Кельн" на предпоследнем месте.
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|Команда
|М
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|14
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|2
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|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|14
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|11
|Аугсбург
|14
|17
|12
|Унион Берлин
|13
|16
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|13
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Кельн
|13
|8
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|Падерборн
|13
|5