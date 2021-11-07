"Унион" упустил победу над "Кельном"

Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Кельн" и "Унион" сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев дубль сделал Антони Модест, в составе гостей отличились Юлиан Рюэрсон и Гриша Премель.

"Унион", набрав 17 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 14 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Кельн" – "Унион" - 2:2 (1:2)

Голы: Модест, 8 - 1:0, Рюэрсон, 9 - 1:1, Премель, 45 - 1:2, Модест, 86 - 2:2

"Кельн": Хорн, Шмитц, Чихос, Хюберс (Килиан, 65), Хектор, Кайнц, Дуда (Тильманн, 65), Озджан, Любичич, Модест, Ут (Андерссон, 77).

"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Озтуналы, 84), Хедира, Премель, Беккер (Фогльзаммер, 72), Авонийи (Беренс, 84).

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