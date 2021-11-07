"Унион" упустил победу над "Кельном"
Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Кельн" и "Унион" сыграли вничью со счетом 2:2.
У хозяев дубль сделал Антони Модест, в составе гостей отличились Юлиан Рюэрсон и Гриша Премель.
"Унион", набрав 17 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 14 очками поднялся на 11-ю позицию.
"Кельн" – "Унион" - 2:2 (1:2)
Голы: Модест, 8 - 1:0, Рюэрсон, 9 - 1:1, Премель, 45 - 1:2, Модест, 86 - 2:2
"Кельн": Хорн, Шмитц, Чихос, Хюберс (Килиан, 65), Хектор, Кайнц, Дуда (Тильманн, 65), Озджан, Любичич, Модест, Ут (Андерссон, 77).
"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Озтуналы, 84), Хедира, Премель, Беккер (Фогльзаммер, 72), Авонийи (Беренс, 84).
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|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20