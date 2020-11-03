"Унион" в гостях обыграл "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги

"Унион" на выезде обыграл "Хоффенхайм" в матче 6-го тура Бундеслиги.

"Хоффенхайм" - "Унион Б" - 1:3 (0:0)

Голы: Крузе, 60 (с пенальти) - 0:1, Даббур, 80 - 1:1, Похьянпало, 85 - 1:2, Тойхерт, 90+4 - 1:3.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош (Сков, 34), Руди, Гайгер (Баумгартнер, 62), Гриллич (Гачинович, 81), Самассеку, Сессеньон, Бельфодиль (Адамян, 62), Даббур (Клаусс, 81).

"Унион Б2: Луте, Кнохе, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Рюерсон (Гиссельманн, 87), Гентнер (Тойхерт, 83), Андрих, Грисбек (Бюльтер, 87), Крузе, Авонийи (Похьянпало, 77).

"Унион" располагается на 8 месте в турнирной таблице, у "Хоффенхайма" 12 строчка.

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