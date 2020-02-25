"Унион" в гостях победил "Айнтрахт" в Бундеслиге

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"Унион" в гостях победил "Айнтрахт" в Бундеслиге

В 23-м туре чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле уступил "Униону" со счетом 1:2. Благодаря победе берлинский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" опустился на 11-ю позицию.

"Айнтрахт" Франкфурт – "Унион" Берлин - 1:2 (0:0)
Голы: Андерссон, 49 - 0:1, Ндика, 67 (автогол) - 0:2, Хюбнер, 79 (автогол) - 1:2

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Андре Силва, 67), Камада, Хасебе, Костич, Кор, Ндика (Роде, 71), Пасиенсия.

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9 Фрайбург Фрайбург 23 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 23 29
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
12 Аугсбург Аугсбург 23 27
13 Кельн Кельн 22 26
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