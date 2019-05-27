"Унион" впервые в истории вышел в Бундеслигу

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"Унион" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Берлинский клуб "Унион" завоевал путевку в Бундеслигу впервые в своей истории.

"Унион" одолел "Штутгарт" по сумме двух встреч за счет выездных голов.

"Унион" Берлин – "Штутгарт" - 0:0 - первый матч 2:2

"Унион": Гикевич, Фридрих, Райхель, Рюэрсон, Хюбнер, Премель, Шмидебах, Жуль (Паренсен, 90), Хартель (Меес, 65), Абдуллахи (Гогия, 82), Андерссон

"Штутгарт": Цилер, Кабак, Аого, Павар, Бадштубер, Аскасибар, Гентнер, Аколо, Цубер (Кастро, 68), Гонсалес (Гомес, 46), Донис (Дидави, 60)

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