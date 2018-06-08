"Унитаз-арена": российский спортсмен оскорбительно высказался в адрес ЦСКА



Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что он болеет за "Спартак" и негативно относится к ЦСКА.

"Спартак" это народная команда. Посчитайте, сколько в нашей стране болеет за красно-белых и сколько, например, за ЦСКА. Если они даже никак не могли собрать аншлаг на своей "унитаз-арене". Присмотритесь сбоку к стадиону ЦСКА. А еще лучше - сверху. На унитаз похож. Но мы о чем? Они даже на Лигу Чемпионов не могли заполнить трибуны. А у нас даже на "Амкар" собрался полный стадион!

"Спартаком" я впечатлился еще в конце девяностых. Когда "красно-белые" брали в России один титул за другим. С тех пор я только за "Спартак", - приводят слова Спиридонова российские СМИ.

Не пропустите: "Ювентус" будет просматривать на ЧМ-2018 игрока сборной России. | http://soccernews.ru