Унижение чемпиона, или почему система Гвардиолы - самая эффективная в АПЛ: главные выводы по матчу "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"

Вчера на "Энфилде" произошло унижение действующего чемпиона, который свой титул уже потерял (еще не юридически, конечно, но формально "Ливерпуль" уже экс-чемпион). Несмотря на то, что до этого Гюндоган не забил пенальти, открыл счет в мачте на 49-ой минуте он очень легко: сначала посмотрел, как Стерлинг и Фоден делают короткие пасы в штрафной соперников, а потом совершил добивание с линии вратарской. На 63-й минуте Салах вернул "Ливерпуль" в игру ударом с пенальти. Ну а дальше забивали только футболисты "Сити". Сначала Алиссон подарил мяч гостям на 73 и 76 минух, а Гюндоган и Стерлинг легко воспользовались данными возможностями, а ближе к концу матча Фоден прекрасно вошел в штрафную по правому краю, сместился немного в центр и мощным ударом забил четвертый гол. Почему же чемпион прошлого сезона так унизительно проиграл на домашнем стадионе. Попробуем разобрать глобальные причины в нашем аналитическом отчете!

73’: Gundogan goal, Alisson mistake



76’: Sterling goal, Alisson mistake pic.twitter.com/bGYYri8ZGi — B/R Football (@brfootball) February 7, 2021

"Ливерпуль" окончательно потерял шансы на титул

Отсутствие жизненно необходимого уровня ротации, защита, которая посыпалась и не ждала того же от Алиссона, мертвая атака на фоне того, что предлагала в прошлом сезоне. Юрген Клопп переживал похожий кризис еще в "Боруссии" Дортмунд, когда едва не вылетел. Ложные тренерские решения, отсутствие фарта и падения формы лидеров дарят шанс даже таким середнякам, как "Вест Хэм", "Эвертон" или "Астон Вилла", помечтать о ЛЧ. На того же Энди Робертсона уже просто жалко смотреть. Истощен постоянными матчами без отдыха (привет трансферу Цимикаса за 13 млн евро, который не может подменить шотландца даже в менее важных матчах), он не дает агрессии атакам и надежности обороне даже против "Брайтона", что уж говорить о лидере таблицы. На левом фланге "Ливерпуля" гулял ветер, в центре было не лучше, более или менее держался Александер-Арнольд, и то прежде всего за счет игры на атаку. Прессинг "Сити" не был каким-то заоблачно тяжелым, но уставшие ноги игроков "Ливерпуля" подводили. Робертсон и Александр-Арнольд не могут получить такого отдыха, который предоставляет тем же крайним защитникам Гвардиола. Потому что у них банально нет альтернативы, но здесь уже вопрос к Клоппу: зачем покупать / держать игроков, которые практически никогда не готовы выйти вместо основных фулбэков?

Не помог и камбэк Мане, Фабиньо и Алиссона. Бразильский вратарь вообще впервые повторил Кариуса времен киевского финала ЛЧ с 2 результативными ошибками в одной игре. Выглядели они так, будто он все еще не до конца здоров. Хотя так можно вообще сказать обо всем "Ливерпуле". На 27 очков меньше, чем на этой же стадии прошлого сезона. Так низко не падал ни один действующий чемпион в истории топ-дивизиона Англии. Только Челси в 1956 году перед "красными" не выиграл 3 подряд домашние матчи в следующем после золота сезоне. Так бывает, когда команду нужно кардинально перестраивать. К сожалению, очень похоже на то, что руководство проспало возможность продать своих лидеров за большие деньги перед грандиозным спадом. Не все могут быть Роналду или Златаном далеко за 30. Иногда вы просто Филипе Коутиньо или Эден Азар, которого следует своевременно спихнуть за более 100 млн евро. В нынешнем "Ливерпуле" мало что работает. А все эти серии без голов дома против аутсайдеров были совсем не случайностью. Команда будто остановилась где-то в 2020-м и теперь бежит только на выезде.

Фоден и Гюндоган делают систему для Гвардиолы

Фантастическая способность Фодена играть против топ-команд подтвердилась и вчера. Фактически 3 гола с его непосредственным участием. Фоден резкий, уверенный в себе и не страдает на лишний эгоизм. Скорость, удар, пас – все при нем. Ему иногда трудно против закрытых команд, но вчера "Ливерпуль" создал необходимые зоны. Как "Челси" Лэмпарда раньше. До перерыва "Сити" присыпал соперника. Мол, мы не против и на 0:0 сойтись. Будто атакуем, но не очень настаиваем, боимся сами пропустить. Психологическое давление провалов на "Энфилде" воплотилось в моменте Гюндогана. Тогда некоторым даже могло показаться, что это чуть ли не переломный момент как минимум отчетного матча. Но нет! Илкай сейчас в такой форме, что с пенальти ему труднее забить, чем из игры.

За неполные 2 месяца, с тех пор как он отметился дебютным взятием ворот, наколотил уже 9 мячей, что на 1 больше, чем ближайший преследователь. Да, вчера он забивал внешне легко. Практически все голы "Манчестер Сити" пришли из пределов вратарской. Это приговор системе Клоппа, которой хватило тайма до первого пропущенного. И это символ последних успехов тактики Гвардиолы, где удивительный Гюндоган эффективнее даже при том же, казалось, незаменимом Де Брюйне. Никогда еще немец не забивал плюс 10 за сезон. Фактически он моментами выполняет роль Агуэро, несколько подзабытого киллера вратарской. Не забывает немец о функциях плеймейкера. Игрок сезона? Очень даже возможно, по состоянию на данный момент абсолютно так! Трио Стерлинг / Фоден / Гюндоган – наиболее убийственное оружие АПЛ последних месяцев. Неудивительно, что именно они сделали команду Гвардиолы первой во всей Англии за 13 лет, которой удалось забить 4 на поле "Ливерпуля". Так и до статуса главного фаворита Лиги Чемпионов не далеко.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников