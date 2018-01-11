Унсуэ поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Теги сельта вигобарселона

Унсуэ поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер "Сельты" Хуан Карлос Унсуэ высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Барселоны".

"Нам необходимо показать почти идеальную игру. При этом надо, чтобы у "Барселоны" не был её лучший день. И я думаю, что у нас будут шансы. Я не намерен осуществлять персональную опеку Месси в течение всего матча, несмотря на то, что некоторым тренерам это приносило дивиденды. Да, можно играть персонально против Месси, но что тогда делать с остальными? С такими как Суарес, Дембеле, Иньеста. Поэтому я больше верю в командную агрессивную работу" - цитирует Унсуэ Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Сельта" состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов