Унсуэ поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер "Сельты" Хуан Карлос Унсуэ высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Барселоны".

"Нам необходимо показать почти идеальную игру. При этом надо, чтобы у "Барселоны" не был её лучший день. И я думаю, что у нас будут шансы. Я не намерен осуществлять персональную опеку Месси в течение всего матча, несмотря на то, что некоторым тренерам это приносило дивиденды. Да, можно играть персонально против Месси, но что тогда делать с остальными? С такими как Суарес, Дембеле, Иньеста. Поэтому я больше верю в командную агрессивную работу" - цитирует Унсуэ Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Сельта" состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru