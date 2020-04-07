Уокер может быть исключен из сборной Англии за вызов на дом проституток во время карантина
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение исключить из состава команды защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, сообщает The Sun.
По сведениям издания, наставник остался очень расстроен поступком футболиста, который вызвал к себе домой двух проституток во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" оштрафует защитника на 283 тысячи евро.
29-летний Уокер выступает за сборную Англии с 2011 года и провел за нее 48 матчей.
Не пропустите: Защитник Уокер стал первым с 2016 года англичанином, совершившим сейв в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18