Уокер: "На ЧМ-2018 сыграют замечательные команды, а выступления сборной Англии фантастическими не назвать"

Теги англиякайл уокер

Уокер: "На ЧМ-2018 сыграют замечательные команды, а выступления сборной Англии фантастическими не назвать"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер поделился мнением о шансах сборной Англии на победу в ЧМ-2018.

"Постараемся дойти так далеко, как получится, но надо оставаться реалистами. Для победы на Чемпионате Мира должно произойти чудо, и нам нужны футболисты, которые готовы совершить его. Да, у нас есть хорошие игроки, многие из нас выступают, возможно, в лучшем чемпионате мира. Но есть ли у нас необходимый опыт? Увы, нет. Не в ближайшие годы.

Если смотреть правде в глаза, на турнире сыграют замечательные команды, а наши выступления фантастическими не назвать" - приводит слова Уокера FourFourTwo.

Читайте также: Слуцкий не верит в бойкот сборной Англии ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов