Уокер ответил Алли на показанный им средний палец

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Уокер ответил Алли на показанный им средний палецЗащитник сборной Англии Кайл Уокер ответил своему партнеру по команде Деле Алли, который отметился неспортивным жестом во вчерашнем матче своей национальной команды против Словакии.

Так, 27-летний бек в своем твиттере выложил следующее сообщение:

Напомним, Алли уже извинился за свой поступок, заявив, что его жест адресовался Уокеру. | soccernews.ru

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