Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер снова стал фигурантом скандала из-за нарушения карантина, обусловленного пандемией коронавируса.
По информации The Sun, 29-летний футболист не менее трёх раз за сутки не соблюдал режим самоизоляции. Он ездил к сестре на вечеринку, в гости к родителям и на велопрогулку с другом.
Напомним, что в апреле англичанин уже оскандалился, призвав болельщиков придерживаться карантина, и параллельно вызвав домой двух проституток.
Сам Уокер пожаловался в твиттере, что СМИ его травят.
"Недавно у меня был один из самых тяжёлых периодов в жизни, за который я несу полную ответственность. Однако сейчас у меня такое чувство, что меня травят. А это уже влияет не только на меня, но и на мою семью и маленьких детей. Что сделали мои родители и сестра? Разве они заслужили, чтобы в их частную жизнь вмешивались следящие за мной фотографы? Я постоянно ощущаю, что за мной следят", - написал Уокер.
Не пропустите: Уокер может быть исключен из сборной Англии за вызов на дом проституток во время карантина. | http://soccernews.ru
главное
-
Агент Селюк просит возбудить уголовное дело против "Локомотива" по факту смерти Самохвалова
-
"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Стало известно, когда "Барселона" возобновит тренировки
-
Главный тренер "Леганеса": "Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня"
Лента новостей
-
"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба
-
Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина
-
В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
-
Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами
-
"Арсенал" нацелился на 19-летнего вингера, выступавшего во втором норвежском дивизионе
-
Агент Селюк просит возбудить уголовное дело против "Локомотива" по факту смерти Самохвалова
-
"Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта
-
Копенгаген подтвердил готовность провести матчи Евро-2020
-
Бруну Фернандеш вошёл в символическую сборную сезона АПЛ по версии читателей BBC
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Стало известно, когда "Барселона" возобновит тренировки
-
1
Умяров перечислил деньги тверской больнице для борьбы с коронавирусом
-
1
Де Брюйне высказался о работе с Гвардиолой в "Манчестер Сити"
-
3
Главный тренер "Леганеса": "Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня"
-
Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера"
-
В "Ницце" опровергли информацию об интересе к Гетце
-
Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе
-
Жена Тарасова высказалась о важности соблюдения режима самоизоляции
-
Дель Пьеро хотел бы, чтобы сезон в Серии А был доигран
-
3
Бывший защитник "Реала" Арбелоа сравнил мадридский клуб с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18