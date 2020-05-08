Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина

Теги манчестер ситикайл уокер

Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер снова стал фигурантом скандала из-за нарушения карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

По информации The Sun, 29-летний футболист не менее трёх раз за сутки не соблюдал режим самоизоляции. Он ездил к сестре на вечеринку, в гости к родителям и на велопрогулку с другом.

Напомним, что в апреле англичанин уже оскандалился, призвав болельщиков придерживаться карантина, и параллельно вызвав домой двух проституток.

Сам Уокер пожаловался в твиттере, что СМИ его травят.

"Недавно у меня был один из самых тяжёлых периодов в жизни, за который я несу полную ответственность. Однако сейчас у меня такое чувство, что меня травят. А это уже влияет не только на меня, но и на мою семью и маленьких детей. Что сделали мои родители и сестра? Разве они заслужили, чтобы в их частную жизнь вмешивались следящие за мной фотографы? Я постоянно ощущаю, что за мной следят", - написал Уокер.

Не пропустите: Уокер может быть исключен из сборной Англии за вызов на дом проституток во время карантина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов