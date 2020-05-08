Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер снова стал фигурантом скандала из-за нарушения карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

По информации The Sun, 29-летний футболист не менее трёх раз за сутки не соблюдал режим самоизоляции. Он ездил к сестре на вечеринку, в гости к родителям и на велопрогулку с другом.

Напомним, что в апреле англичанин уже оскандалился, призвав болельщиков придерживаться карантина, и параллельно вызвав домой двух проституток.

Сам Уокер пожаловался в твиттере, что СМИ его травят.

"Недавно у меня был один из самых тяжёлых периодов в жизни, за который я несу полную ответственность. Однако сейчас у меня такое чувство, что меня травят. А это уже влияет не только на меня, но и на мою семью и маленьких детей. Что сделали мои родители и сестра? Разве они заслужили, чтобы в их частную жизнь вмешивались следящие за мной фотографы? Я постоянно ощущаю, что за мной следят", - написал Уокер.

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