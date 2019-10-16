Уокер потроллил Зинченко

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Уокер потроллил Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер подколол партнёра по команде Александра Зинченко, который бурно отреагировал на выход сборной Украины в финальную стадию Евро-2020.

"Я помню своё первое пиво, Зинни", - написал Уокер в твиттере, прикрепив ролик с ликующим Зинченко.

Напомним, что сборная Украины в квалификации обыграла действующего чемпиона Европы Португалию и досрочно гарантировала себе путёвку на континентальное первенство.

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