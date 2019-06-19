Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер подписал контракт с клубом, рассчитанный до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

29-летний игрок перешел в "Манчестер Сити" из "Тоттенхэма" летом 2017 года. Всего за клуб он сыграл в 100 матчах. Он дважды с командой становился чемпионом Англии и выигрывал два Кубка лиги, а также один Кубок страны.

В минувшем сезоне он играл в 52 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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