Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года

Теги манчестер ситикайл уокер

Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер подписал контракт с клубом, рассчитанный до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

29-летний игрок перешел в "Манчестер Сити" из "Тоттенхэма" летом 2017 года. Всего за клуб он сыграл в 100 матчах. Он дважды с командой становился чемпионом Англии и выигрывал два Кубка лиги, а также один Кубок страны.

В минувшем сезоне он играл в 52 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом. 

А еще: "Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент

Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов