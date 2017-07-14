Уокер стал игроком "Манчестер Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 56,5 миллионов евро и англичанин стал самым дорогим защитником в мире. Уокер успешно прошел медицинское обследование и подписал с "горожанами" контракт до лета 2022 года.

27-летний Уокер выступает за "Тоттенхэм" с 2009 года, провел за клуб 228 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Шеффилд Уэнсдэй", КПР и "Астон Вилле". Ранее играл за "Нортхэмптон Таун". За сборную Англии сыграл 27 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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