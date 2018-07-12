Уокер: "В России мы объединились еще больше"

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Уокер: "В России мы объединились еще больше"Защитник сборной Англии Кайл Уокер подвел итог пребыванию своей команды в России, где она боролась за кубок мира.

"Мое сердце все еще разбито, я никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Но я хочу сказать кое-что. В прошлом месяце я просматривал фото и видео, которые были адресованы мне. Это было очень трогательно для нас, находящихся здесь, в России. Это объединило нас еще больше, будто мы находились в нашей стране", - написал 28-летний бек в своем твиттере.

Напомним, Фердинанд назвал причину вылета сборной Англии с ЧМ. | soccernews.ru

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